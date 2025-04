Ostereiersuche im Galopp? Polizei stoppt wagemutige Pferde-Gang

Zweibrücken - Tierischer Osterausflug am Sonntagmorgen in Rheinland-Pfalz : Dort musste die Polizei anrücken, weil sich eine Gruppe von Pferden klammheimlich aus dem Staub gemacht hatte.

Die Polizei kam glücklicherweise noch rechtzeitig, um Gefahren für Pferde und Straßenverkehr zu unterbinden. © Polizeiinspektion Zweibrücken

Wie ein Sprecher wenige Stunden nach dem tierischen Einsatz mitteilte, wurden die Beamten in den frühen Morgenstunden darüber informiert, dass sich gleich vier frei laufende Pferde im Bereich der Wattweilerstraße in Zweibrücken aufhalten würden.

Da weit und breit keine Spur von einem Halter vorlag, musste davon ausgegangen werden, dass sich die Rosse auf eigene Faust auf einen Osterausflug begeben hatten.

Nach kurzer Fahndung gelang es den Beamten schließlich, die Tiere in der Wolfslochstraße ausfindig zu machen, wo sie sich bereits gefährlich nahe an der dort verlaufenden Autobahn befanden. So nah, dass sie auf die Straße gerieten, kam es aber glücklicherweise nicht.

Ganz ohne Lasso, dafür aber mit viel Fingerspitzengefühl, gelang es den Ordnungshütern schließlich, die Pferde auf einem nahe gelegenen Firmengelände zu sichern und schließlich auf ihre Koppel zurückzubringen.