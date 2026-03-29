Ostern gesichert: Feldhasen fühlen sich in NRW ganz besonders wohl, vor allem in Köln

Düsseldorf - Gute Nachrichten kurz vor Ostern: Der Feldhasenpopulation in Nordrhein-Westfalen geht es weiterhin sehr gut.

In der Kölner Bucht und der Soester Börde fühlen sich Feldhasen besonders wohl. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Durchschnittlich 34 Feldhasen leben pro Quadratkilometer auf Wiesen und Feldern, wie der Landesjagdverband mitteilt.

Damit liegt das Bundesland deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 19 Feldhasen pro Quadratkilometer. Im vergangenen Jahr waren in NRW knapp 29 Hasen pro Quadratkilometer gezählt worden.

Das Wetter im Jahr 2025 hat laut Landesjagdverband zu der positiven Entwicklung beigetragen. Vor allem der milde, trockene Winter sowie ein niederschlagsarmes Frühjahr kamen dem Feldhasen zugute, der ursprünglich ein Steppentier ist.

NRW ist ein sogenanntes Niederwildland mit vielen offenen Flächen und einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Davon profitiere der Feldhase, sagt ein Sprecher des Landesjagdverbands. Vorwiegend würde er sich in Bördelandschaften wie der Soester Börde und der Kölner Bucht aufhalten.

Weiterhin sorge das atlantisch geprägte Klima in NRW für weniger extreme Jahreszeiten als in anderen deutschen Regionen. Den Lebensbedingungen des Feldhasen komme das zugute.