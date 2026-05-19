Paar versteckt Affenbabys in Unterwäsche: Ein Tier stirbt bei grausamem Schmuggelversuch

Cartagena (Kolumbien) - Unfassbarer Fall von Tierquälerei in Kolumbien: Ein junges Paar soll versucht haben, mehrere lebende Affen in seiner Unterwäsche außer Landes zu schmuggeln. Für eines der Tiere endete die grausame Aktion tödlich.

Die Polizei stoppte das Paar kurz vor dem Abflug in die Dominikanische Republik, dabei entdeckten sie die Affenbabys. © Screenshot/X/@PoliciaCtagena

Die beiden Verdächtigen - eine 27-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann - wurden am Rafael-Núñez-Flughafen in Cartagena bei einer Routinekontrolle gestoppt, wie The Sun berichtet.

Polizisten machten dabei eine schockierende Entdeckung: Drei kleine Primaten waren mit Stoffbändern direkt an den Körpern der Schmuggler befestigt.

Besonders tragisch: Ein Brüllaffen-Baby überlebte den Transport nicht und soll in der engen Kleidung erstickt sein.

Zwei Weißstirn-Kapuzineraffen konnten lebend gerettet werden, befanden sich jedoch laut Mitteilung der Behörden in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Die kleinen Affen litten unter schwerer Dehydrierung und extremer Unterernährung. Nach ihrer Rettung mussten sie sofort per Infusion mit Flüssigkeit versorgt werden.