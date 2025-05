Paar hört Geräusche aus dem Kamin: Was dann herausspringt, lässt den Mann laut schreien

New England (USA) - Ein Pärchen aus den USA ist gerade frisch in ihr neues Zuhause gezogen. Allerdings ist ihnen erst nach einiger Zeit aufgefallen, dass es sich darin schon jemand bequem gemacht hatte.

Vorsichtig versucht Will die ungebetenen Gäste aus ihrem Versteck zu locken. © Screenshot/TikTok/@life.of.dor

Die beiden Hunde des Paares waren die ersten, die bemerkten, dass sich im Schornstein des Hauses jemand aufhalten musste. Denn wie Will und Dory im Interview mit "People" erzählen, scharwenzelten die Vierbeiner unruhig um den Kamin.

Daraufhin hörten auch die beiden Hausbesitzer Geräusche. Will wurde bereits nervös, befürchtete, dass sich darin Fledermäuse, Opossums oder noch schlimmer: Waschbären darin aufhielten.

Doch er fasste sich ein Herz und begann in dem Kamin herumzustochern, in der Hoffnung den ungebetenen Gast herauszulocken. Dabei muss seine Partnerin schon die leise Vorahnung gehabt haben, dass der folgende Moment für Lachtränen sorgen würde.

Denn Dory platzierte sich mit ihrem Handy vor dem Kamin und filmte Will bei der skurrilen Aktion. Mit einem Stück Holz bohrt Will also vorsichtig in dessen Inneren herum.

Doch dann der Schreck-Moment: Nichtsahnend kommt dem jungen Mann plötzlich ein Eichhörnchen entgegengesprungen. Seine Reaktion ist dabei einfach urkomisch.