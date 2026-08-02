Per Webcam live dabei: Was machen neugeborene Siebenschläfer?

Leverkusen - In Leverkusen sind Siebenschläfer-Babys geboren worden - und wer möchte, kann live verfolgen, wie die Mutter sich um ihren putzigen Nachwuchs kümmert.

Ein Siebenschläfer knabbert an einem Stück Apfel. (Symbolbild) © Alexander Heinl/dpa

Möglich ist das über eine Webcam des Naturschutzbunds Nabu. Die Videokamera ist im Nistkasten der wildlebenden Tiere installiert, sodass Internet-Nutzer beobachten können, wie sich die erst wenige Tage alten Jungen entwickeln.

Noch seien die sieben Babys nackt, rosa und blind, sagt Regine Kossler, Koordinatorin des Siebenschläfer-Projekts beim Nabu Leverkusen.

"In den ersten Tagen nach der Geburt brauchen die Jungen noch viel Wärme und werden von der Mutter und durch die vielen eingetragenen Blättern gewärmt."

Dank der nährstoffreichen Muttermilch würden sie aber sehr schnell wachsen. "Man kann ihnen dabei zusehen, wie sie ihr graues Fell bekommen, gesäugt werden, krabbeln und wie sie immer selbstständiger und frecher werden", schildert Kossler.

Das Siebenschläfer-Projekt gibt es laut Nabu bereits seit zwölf Jahren. Die mit Kamera ausgestatteten Nistkästen befänden sich in der freien Natur, sodass die Zuschauer einen seltenen Einblick in das Leben der Tiere bekämen.