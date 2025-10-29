Perli, Dragon und ihre Gefährten aus Sachsen suchen ein neues Zuhause

Leisnig - Im Tierheim Leisnig in Mittelsachsen sind derzeit viele süße Tiere untergebracht - alle auf der Suche nach einem neuen Zuhause. In einer neuen Folge der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" stellt sie Moderatorin Uta Bresan (60) vor.

Die Geschwister Perli und Dragen (beide neun Jahre alt) suchen ein neues Zuhause. © Mitteldeutscher Rundfunk

Derzeit werden in Leisnig besonders viele Katzen versorgt. Dazu gehören auch Perli und Dragon, beide neun Jahre alt. Sie hatten ihr Leben lang ein schönes Zuhause, bis der Halter das Geschwisterpaar aus gesundheitlichen Gründen schweren Herzens abgeben musste.

Die beiden Europäisch-Kurzhaar-Katzen hängen sehr aneinander, weshalb sie nur gemeinsam vermittelt werden.

Obwohl sie bisher ausschließlich in der Wohnung gehalten wurden, wären ein angeschlossenes Grundstück oder kleine Streifzüge durch die nähere Umgebung sicherlich eine willkommene Abwechslung für die beiden. Die schwarz-weißen Fellnasen sind auch bereits geimpft, entwurmt und kastriert.

Auch Fine (etwa zwei Jahre alt) sucht ein neues Zuhause. Über ihre Vergangenheit ist leider nichts bekannt. Sie wurde von einer Tierfreundin Anfang September ins Tierheim gebracht, nachdem sie sich mehrere Tage auf ihrem Grundstück aufgehalten hatte.

Vermutlich hatte sie bereits Kontakt mit Menschen. Sie ist zahm, anhänglich und sehr verschmust. Sie verträgt sich zwar mit ihren Artgenossen, möchte aber lieber als Einzelkatze in ihr neues Zuhause ziehen.