Perli, Dragon und ihre Gefährten aus Sachsen suchen ein neues Zuhause
Leisnig - Im Tierheim Leisnig in Mittelsachsen sind derzeit viele süße Tiere untergebracht - alle auf der Suche nach einem neuen Zuhause. In einer neuen Folge der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" stellt sie Moderatorin Uta Bresan (60) vor.
Derzeit werden in Leisnig besonders viele Katzen versorgt. Dazu gehören auch Perli und Dragon, beide neun Jahre alt. Sie hatten ihr Leben lang ein schönes Zuhause, bis der Halter das Geschwisterpaar aus gesundheitlichen Gründen schweren Herzens abgeben musste.
Die beiden Europäisch-Kurzhaar-Katzen hängen sehr aneinander, weshalb sie nur gemeinsam vermittelt werden.
Obwohl sie bisher ausschließlich in der Wohnung gehalten wurden, wären ein angeschlossenes Grundstück oder kleine Streifzüge durch die nähere Umgebung sicherlich eine willkommene Abwechslung für die beiden. Die schwarz-weißen Fellnasen sind auch bereits geimpft, entwurmt und kastriert.
Auch Fine (etwa zwei Jahre alt) sucht ein neues Zuhause. Über ihre Vergangenheit ist leider nichts bekannt. Sie wurde von einer Tierfreundin Anfang September ins Tierheim gebracht, nachdem sie sich mehrere Tage auf ihrem Grundstück aufgehalten hatte.
Vermutlich hatte sie bereits Kontakt mit Menschen. Sie ist zahm, anhänglich und sehr verschmust. Sie verträgt sich zwar mit ihren Artgenossen, möchte aber lieber als Einzelkatze in ihr neues Zuhause ziehen.
Scheuer Dilly sucht einen neuen Besitzer
Doch auch Hunde suchen in Mittelsachsen nach einem neuen Zuhause. So auch der Mischling Dilly (4), der sich bereits seit Dezember 2023 in Leisnig befindet.
Er stammt aus einem befreundeten Tierschutzverein. "Dilly ist sehr scheu. Aber wenn er auftaut, ist er sehr liebevoll und verspielt", beschreibt ihn Liv vom Tierheim Leisnig.
Mittlerweile findet er sich zunehmend gut mit alltäglichen Umweltreizen zurecht. Er braucht auf jeden Fall einen Halter, der ihn in seinen Unsicherheiten auffangen kann.
Dilly liebt Spaziergänge in der ruhigen Natur, hat Freude an kleinen Schnüffelspielen und genießt die Nähe zu seinen Bezugspersonen. Kinder hingegen ängstigen ihn, weswegen er nur zu Personen ohne Kinderwunsch vermittelt wird.
Interesse geweckt? Diese und weitere Tiere, die ein neues Zuhause suchen, seht Ihr auch in der neuesten Folge von "Tierisch tierisch" am Mittwoch, um 19.50 Uhr, im MDR oder ab sofort in der MDR-Mediathek.
Bei Interesse freut sich das Tierheim riesig über Euren Anruf unter 034321-13912.
Titelfoto: Bildmontage: Mitteldeutscher Rundfunk (4)