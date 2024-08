Pferderipper-Attacke - Tier muss eingeschläfert werden

Die Polizei in Lampertheim ermittelt nach einem Angriff gegen ein Pferd und sucht hierzu Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Jonas Walzberg/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Die Tat ereignete sich offenbar in der Nacht zum heutigen Dienstag: Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, fand eine Pferdebesitzerin aus Lampertheim gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen ihr "apathisch mit gesenktem Kopf" dastehendes Pferd vor.

Das Tier befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem sogenannten "Paddock", also innerhalb eines eingezäunten Areals im Freien "an der Anschrift 'Heide'", wie ein Sprecher erklärte.

Eine Untersuchung ergab demnach: "Das Tier wurde vermutlich in der vorangegangenen Nacht von Menschenhand mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand schwer im Genitalbereich verletzt."

Die Verletzungen waren so gravierend, dass das Pferd von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste.