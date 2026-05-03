Sie tötet im Flug: So sagt NRW der Killer-Hornisse aus Asien jetzt den Kampf an

Düsseldorf - Mit Schulungen und Prämien verstärkt das Land Nordrhein-Westfalen den Kampf gegen die invasive Asiatische Hornisse.

Die asiatische Hornisse hat sich in NRW zuletzt massiv ausgebreitet. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Geschulten Imkerinnen und Imkern werden für eine fachgerechte Entfernung von Nestern der Asiatischen Hornisse 150 bis 300 Euro gezahlt, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte.

Die Prämien können auch von Imkern in Anspruch genommen werden, die dafür einen professionellen Schädlingsbekämpfer beauftragen.

Bezuschusst mit pauschal 250 Euro wird auch die Schutzausrüstung für Imker wie etwa Schutzanzüge inklusive Helm und Visier. Absaugvorrichtungen oder Lanzen für die professionelle Bekämpfung werden mit einer Pauschale von 2000 Euro unterstützt.

Schulungen werden mit einem Schwerpunkt zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse und zur Entfernung der sogenannten Primärnester ausgebaut. Diese kugeligen Nester finden sich im Frühling häufig unter Dachüberständen, in Geräteschuppen oder bodennah in Sträuchern und Hecken.

Eine Grundausbildung wird auch für die Bekämpfung der viel größeren Sekundärnester angeboten, die im Sommer gebaut werden.