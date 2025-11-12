Rätsel im Ahrtal: Jäger filmt mögliches Raubtier in Wald bei Kalenborn

Kalenborn - Ein nächtlicher Blick vom Hochsitz, ein Schatten im Unterholz und plötzlich ist im Ahrtal die Rede von einer möglichen Raubkatze. Die rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde Altenahr warnt vorsorglich: Im Waldgebiet bei Kalenborn könnte sich eine Großkatze herumtreiben.

Die Silhouette eines äußerst großen katzenartigen Tieres ist auf den Bild- und Videoaufnahmen deutlich zu sehen. © Privat/VG Altenahr/dpa

Der Auslöser: Ein Jäger sichtete am Dienstagabend von seinem Hochsitz aus ein Tier, das er für eine Raubkatze hält. Schwarz-weiße Bilder und Videos, die dem Ordnungsamt vorgelegt wurden, zeigen eindeutig ein katzenähnliches Tier.

Ob große Wildkatze, exotische Hauskatze oder tatsächlich eine Großkatze, lässt sich derzeit anhand des Materials nicht sicher sagen. Dies geht aus einer Information an die Bevölkerung von der Verbandsgemeinde Altenahr hervor.

Mittlerweile steht die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie weiteren zuständigen Stellen des Kreises Ahrweiler und den Kommunen im benachbarten Rhein-Sieg-Kreis in engem Austausch.

Zudem sei ein Fährtensucher beauftragt worden. Seine Spurensuche soll Klarheit über die Art des Tieres bringen.