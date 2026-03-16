Mit Kehlenschnitt getötet: Frau entdeckt entsorgte Minischweine
Witzhave - Furchtbar! Eine Frau hat Anfang März bei Witzhave (Schleswig-Holstein) zwei getötete Minischweine gefunden. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.
Die grausame Entdeckung machte die Frau am Morgen des 3. März. In der Feldmark zwischen den Straßen Wittenborn und der Möllner Landstraße in Witzhave fand sie die übel zugerichteten Minischweine.
Die Tiere wurden durch einen Kehlenschnitt getötet, teilte die Polizei am Montag mit. Es handele sich um ein männliches und ein weibliches Minischwein, die keine Erkennungszeichen wie Tätowierungen oder Ohrmarken trugen.
Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die Tiere dort abgelegt, aber nicht vor Ort getötet.
Die Ermittlungen hat der Umwelt-und Verbraucherschutzdienst vom Polizei-Autobahn-und Bezirksrevier Bad Oldesloe übernommen.
Die Ermittler bitten die Bevölkerung jetzt um Hilfe. Wer kann Angaben zu Schweinehaltern machen, die nun plötzlich keine Minischweine mehr in ihrem Besitz haben? Wer hat möglicherweise Beobachtungen in der Feldmark gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04531/501531 zu melden.
Titelfoto: Jochen Lübke/dpa