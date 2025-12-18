Rührende Szenen: Eisbären-Mama adoptiert fremdes Junges

Manitoba (Kanada) - Im kanadischen Churchill beobachtete eine Forschungsgruppe ein gleichermaßen seltenes wie niedliches Phänomen bei einer Polarbär-Familie.

Die Bärenmama mit ihren zwei Jungen, von denen sie eines "adoptierte". © AFP PHOTO / DAVE SANDFORD / DISCOVER CHURCHILL

Die Gruppe hatte im Rahmen ihrer Forschungsarbeit eine wild lebende Eisbärengruppe in Manitoba begleitet, als sie überraschend Zeugen des besonderen Momentes wurden. Wie BBC berichtete, "adoptierte" eine Eisbärenmutter ein Junges, welches biologisch nicht ihr eigenes war.

Dies sei sehr ungewöhnlich, erklärte Evan Richardson, der als Eisbärenforscher bei Environment und Climate Change Canada tätig ist.

Das herzerwärmende Foto zeigt die Mutter, die circa fünf Jahre alt ist. Links und rechts neben ihr steht jeweils ein Junges, vermutlich im Alter von zehn bis elf Monaten.

Eines der beiden wurde zu Frühlingsanfang von den Wissenschaftlern zu Forschungszwecken markiert. Da das andere Bärenjunge nicht markiert ist, sind sich die Experten sicher, dass es nicht mit der Mama verwandt ist.

Eisbären haben nur etwa eine 50-prozentige Chance, das Erwachsenenalter zu erreichen. Diese Überlebenschance steigt deutlich, wenn die Mutter bis ins frühe Erwachsenenalter an ihrer Seite ist.