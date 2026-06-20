Schlange unter Mülleimer löst Alarm beim Hessentag aus
Fulda - Aufregung beim Hessentag in Fulda: Eine Schlange und ein herrenloser Rucksack sorgten am Freitag für Polizeieinsätze bei dem traditionellen Landesfest!
Gegen 17.30 Uhr meldete ein "aufmerksamer Besucher auf dem Veranstaltungsgelände eine Schlange unter einem Mülleimer", wie ein Sprecher der osthessischen Polizei am Samstag erklärte.
Umgehend rückten Einsatzkräfte zu dem Fundort des Reptils beim Aueweiher im gleichnamigen Park aus.
Die Beamten entdeckten die Schlange. Nach "Rücksprache mit einem Reptilien-Experten" konnten sie aber Entwarnung geben: "Bei dem Tier handelte es sich um eine harmlose Ringelnatter", hieß es weiter.
Nach einer "kurzen Begutachtung" habe sich das Reptil in ein nahes Gebüsch geschlängelt.
"Sowohl der Ringelnatter als auch den Besucherinnen und Besuchern geht es - abgesehen von einem kurzen Schrecken - gut", fügte der Sprecher hinzu.
Hessentag in Fulda: "Treffpunkt Hessen" vorübergehend geräumt
Etwa eine halbe Stunde später, gegen 18 Uhr, sorgte dann ein scheinbar herrenloser Rucksack beim "Treffpunkt Hessen" für Aufregung.
Nach der Alarmierung wurde der Bereich "vorsorglich geräumt und der Zugang zum Gebäude kurzzeitig eingeschränkt".
Beamte überprüften den Rucksack. Kurz darauf konnte aber Entwarnung gegeben werden, die Eigentümerin des Gepäckstücks konnte ausfindig gemacht werden.
Gegen 18.30 Uhr wurden alle Absperrungen wieder aufgehoben. "Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher", betonte der Polizeisprecher.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa