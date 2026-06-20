Schlange unter Mülleimer löst Alarm beim Hessentag aus

Fulda - Aufregung beim Hessentag in Fulda: Eine Schlange und ein herrenloser Rucksack sorgten am Freitag für Polizeieinsätze bei dem traditionellen Landesfest!

Eine Ringelnatter sorgte am Freitag für Aufregung beim Hessentag in Fulda (Archivbild) © Roland Weihrauch/dpa

Gegen 17.30 Uhr meldete ein "aufmerksamer Besucher auf dem Veranstaltungsgelände eine Schlange unter einem Mülleimer", wie ein Sprecher der osthessischen Polizei am Samstag erklärte.

Umgehend rückten Einsatzkräfte zu dem Fundort des Reptils beim Aueweiher im gleichnamigen Park aus.

Die Beamten entdeckten die Schlange. Nach "Rücksprache mit einem Reptilien-Experten" konnten sie aber Entwarnung geben: "Bei dem Tier handelte es sich um eine harmlose Ringelnatter", hieß es weiter.

Nach einer "kurzen Begutachtung" habe sich das Reptil in ein nahes Gebüsch geschlängelt.

"Sowohl der Ringelnatter als auch den Besucherinnen und Besuchern geht es - abgesehen von einem kurzen Schrecken - gut", fügte der Sprecher hinzu.