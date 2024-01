Schlange verharrt stundenlang regungslos in Baum: Was sie im Maul hält, lässt User erschaudern

Sunshine Coast (Australien) - Ein Reptil hat sich in Down Under bei ihrer Nahrungsbeschaffung in eine verzwickte Lage gebracht. Am Ende griff ein beherzter Mann schließlich ein.

Ein Teppichpython hatte sich mit dem Fang eines Opossums selbst eine Falle gestellt. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

Ein Anwohner in Queensland alarmierte die Experten von "Sunshine Coast Snake Catchers 24/7", als er zufällig am Wochenende einen Blick in den Baum vor seinem Grundstück warf.

Dort hing eine große Schlange in voller Länge von einem Ast in die Tiefe. Doch das Reptil war nicht allein: Im Maul des Teppichpythons steckte ein Opossum, was ihm zuvor zum Opfer gefallen war.

Die Schlange war bei ihrer Jagd zwar erfolgreich gewesen, steckte nun aber in einer unangenehmen Situation fest: "Sie hat versucht, das Opossum wieder hochzuziehen, aber es ist zu schwer und die Schlange hält sich nur am Ende ihres Schwanzes fest", erklärt ein Sprecher der Schlangen-Fänger aus Australien.

Zum Zeitpunkt des ersten Facebook-Beitrages hing der Python bereits vier Stunden am Baum an der Straße.