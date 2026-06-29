Gefahr für Badegäste? Beliebtes Reiseziel setzt Kopfgeld für giftigen Hasenkopf-Kugelfisch aus

Athen - Erst bereitete er türkischen Fischern Probleme, nun tritt er massiv in griechischen Gewässern auf. Der giftige Hasenkopf-Kugelfisch kann stark zubeißen. Ist er für Badegäste gefährlich?

Hasenkopf-Kugelfische (Lagocephalus sceleratus) sind für ihre sehr scharfen Zähne bekannt. © Gerasimos Kondylatos/dpa

Griechische Fischer erhalten künftig in bestimmten Regionen des Landes Prämien für den Fang des Hasenkopf-Kugelfisches (Lagocephalus sceleratus).

Vorerst wendet sich die Unterstützung an Berufsfischer rund um Kreta und in der südlichen Ägäis, wie der Nachrichtensender Skai berichtet. Pro Kilo der invasiven Fischart sollen dann 5,33 Euro gezahlt werden.

Fischerei-Verbände begrüßen das Programm, denn der Hasenkopf macht Fischern das Leben schwer und bringt das Ökosystem durcheinander.

Der recht unscheinbare Fisch, der gewöhnlich etwa 40 Zentimeter lang und 9 Kilogramm schwer ist, stammt eigentlich aus dem Indischen Ozean und dem Pazifik.

Durch den Suezkanal wanderte er ins Mittelmeer ein, wo er erstmals 2003 nachgewiesen wurde. Obwohl es nach Angaben des Griechischen Zentrums für Meeresforschung (HCMR) nur wenige gezielte Studien zur Auswirkung des Hasenkopfs auf die Biodiversität gibt, deuten wissenschaftliche Modelle darauf hin, dass er negative Folgen hat.

Die Art sei anpassungsfähig und es gebe wenige natürliche Fressfeinde, heißt es beim HCMR.