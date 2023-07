Schmetterling oder Kolibri? Was fliegt hier durch einen Chemnitzer Garten?

Das Taubenschwänzchen steht vor einer Phlox-Blüte und saugt den Nektar aus dem Blütenkelch. © Victoria Winkel

Mit unzählige Schlägen seiner unscheinbaren grauen Flügel fliegt der Schmetterling eine Blüte vom Phlox an und bleibt dann scheinbar regungslos in der Luft stehen. Mit seinem gut drei Zentimeter langen Saugrüssel holt er dann den Nektar aus der rosafarbenen Blüte. Das Verhalten, das an einen Kolibri erinnert, gehört zum Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum), auch Taubenschwanz oder Karpfenschwanz genannt. Der Schmetterling gehört zur Familie der Schwärmer.

Das Taubenschwänzchen wird maximal fünf Zentimeter groß. Sein schneller und wendiger Flugstil wird als Schwirrflug bezeichnet. Dieser ermöglicht es dem Schmetterling in fünf Minuten mehr als hundert Blüten zu besuchen.

Der Schmetterling wird zunehmend in Deutschland heimisch. "Taubenschwänzchen sind Wanderfalter, die immer wieder aus dem Mittelmeerraum zu uns kommen und in zunehmender Zahl auch bei uns überwintern. Selbst auf Alpengletschern wie dem oberösterreichischen Dachsteingletscher wurden schon Tiere nach Norden fliegend beobachtet, in der Schweiz in Höhen bis 2500 Meter", erklärt der NABU.

Taubenschwänzchen überwintern als voll entwickelte Schmetterlinge, vertragen aber keinen Frost. Üblicherweise kommen die Tiere ab Ende April aus dem Mittelmeerraum zurück nach Mitteleuropa.