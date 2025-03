Schockierende Bilder vom Skandalhof: Razzia nach erneuter Tierquälerei

Aufnahmen von SOKO Tierschutz zeigen, wie ein Mitarbeiter des Milchviehbetriebes Endres in Bad Grönenbach einem Kalb gegen den Kopf tritt. © Soko Tierschutz e.V.

Staatsanwaltschaft und Polizei durchsuchten am Freitag Gebäude des Milchviehbetriebs in Bad Grönenbach und Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) sowie in Kißlegg (Landkreis Ravensburg).

SOKO Tierschutz kam undercover an belastende Beweise und erstattete schließlich Anzeige, teilte die Behörde am Freitag mit.

Die Aufnahmen der Tierschützer zeigen Arbeiter, die Tiere mit Knüppeln schlagen, bewegungsunfähig über den Boden schleifen und brutal treten. "Die Folgen sind schwere Verletzungen und ein qualvoller Tod", so SOKO Tierschutz.

Die Misshandlungen sollen etwa durch "ein nicht sachgemäßes Verdrehen des Schwanzes, durch Versuche, festliegende Tiere unsachgerecht zum Aufstehen zu bewegen oder durch einen gesetzeswidrigen Einsatz von Elektrogeräten" stattgefunden haben, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Beweisen.

Der Hof war bereits 2019 wegen Tierquälerei in Verruf geraten. Betriebsleiter Martin Endres, der noch auf den Prozess zu den damaligen Vorwürfen wartet, soll sich den Tierschützern zufolge nun erneut an den Misshandlungen beteiligt haben. Die Polizei ermittelt offiziell gegen den "Verantwortlichen und mehrere Mitarbeiter" des Betriebs.