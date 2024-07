Schockmoment beim Angeln: Wütender Wal greift Boot an

Portsmouth (New Hampshire) - Schockmoment vor der Küste New Hampshires. Ein Video zeigt den verstörenden Moment, als ein Buckelwal ein Fischerboot angreift und die Crew von Bord schleudert. Zwei Teenager wurden zu Helden.

Das hätte übel ausgehen können. © Instagram/Colin Yager

Plötzlich flippte der Wal aus, stürzte sich auf das kleine Boot und brachte es zum Kentern.

Zwei Hobbyangler aus dem US-Bundesstaat New Hampshire erlitten am Dienstag wohl den Schreck ihres Lebens, berichtet der Sender 7news. Der beängstigende Vorfall wurde auf Video festgehalten

Darauf ist zu sehen, wie der gigantische Meeressäuger aus dem Wasser springt und das knapp sieben Meter lange Boot unter sich begräbt. Die beiden Männer an Bord können sich im letzten Moment retten, das Boot gerät in Schieflage. Dann taucht der zornige Meeressäuger wieder ab.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das havarierte Boot wurde noch am Nachmittag geborgen. Laut Küstenwache blieb auch der Wal unverletzt.