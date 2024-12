Schüchterner Mischling entging nur knapp dem Tod: Wer hat ein Herz für Mabel?

Kassel - Andere Länder, andere Sitten. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere . Das musste auch Mischlingshündin Mabel fast am eigenen Leib erfahren. Ihr kürzlich erfolgter Umzug ins Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel rettete ihr nämlich das Leben.

Ende November kam Mischlingshündin Mabel von Rumänien nach Kassel. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Das berichtete eine Sprecherin der nordhessischen Pflegeeinrichtung für Tiere in Not. Demnach wuchs die 27 Zentimeter große Vierbeinerin in Rumänien auf, wo sie zunächst auf den Straßen lebte, ehe sie im städtischen Tierheim in Stupin im Osten des Landes aufgenommen wurde.

Wie es der glückliche Zufall wollte, wurde kurz danach ein Platz im Partnertierheim der Wau-Mau-Insel, dem Victory Shelter in Brasov, frei. Dieser Umstand bewahrte Mabel davor, aus Ermangelung des Platzes getötet zu werden. Und so war es Ende November endlich an der Zeit, dass das schwarz-weiße Hundemädchen in Richtung Deutschland aufbrechen durfte.

Hier zeigte sich die etwa zweieinhalb Jahre alte Fellnase zunächst äußerst scheu und schüchtern. Gibt man ihr jedoch genügend Zeit, ist sie durchaus bereit aufzutauen und Nähe zuzulassen. Begründet liegen könnte dies wohl auch in ihrer Vergangenheit, über die jedoch nicht allzu viel bekannt ist.

Sollte sich ein potenzielles Herrchen oder Frauchen für Mabel finden, so merkt das Kasseler Tierheim im Vorfeld an, dass sich die dort lebenden Tiere vor dem finalen Umzug in ihr eigenes Zuhause einem ausgiebigen Tierarzt-Eingangscheck unterziehen müssen.

Hiernach wäre Mabel aufgrund ihres Charakters ein ruhiges Umfeld sicherlich weitaus lieber.