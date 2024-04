Schwer kranker Hund braucht dringend einen Flug und wird zum Liebesboten

Kalifornien (USA) - Die amerikanische TikTokerin Adri Pendletin (29) lebte sechs Jahre in Amsterdam gemeinsam mit ihrem (Ex-) Freund und ihren Hunden. Als sie nach der Trennung nach Kalifornien zurückkehren wollte, gab es ein Problem.

Denn durch seinen Beruf als Pilot kann er bei Flügen einen Gast mitnehmen, für einen reduzierten Preis. Zwar würde das Flugzeug nicht in Kalifornien landen, aber immerhin in New Jersey.

Daher stand für Adri fest, dass Nelly nicht im Laderaum eines Flugzeuges mit in die USA fliegen konnte. Trotz unzähliger Anfragen und Erklärungen erlaubte keine Fluggesellschaft ihr, den Hund mit in die Flugzeugkabine zu nehmen, da er zu groß sei, erzählt Adri gegenüber PEOPLE .

Dank des Piloten konnten Adri und Nelly in ihre Heimat zurückkehren. © TikTok/Screenshots/Collieloki

Anfangs war Adri misstrauisch, schon häufiger war sie in verletzlichen Situationen ausgenutzt worden. Nachdem sie allerdings einen Background-Check bei dem Hamburger gemacht hatte, entschloss sie, ihm zu vertrauen.

Zwei Monate lang schrieben die beiden, bis sie sich schließlich in Mailand zum Abflug trafen. Und dann machte es auch direkt Klick bei den zwei Hunde-Fans. Während des 15-stündigen Fluges stellten sie Gemeinsamkeiten fest und verstanden sich bestens. Ein weiterer Pluspunkt war, dass auch Hündin Nelly von Stöterau begeistert war.

Als sich nach dem Flug ihre Wege in New Jersey trennten, konnten beide nicht aufhören an den anderen zu denken. Schon kurze Zeit später machte Adri den ersten Schritt und lud ihn in die Staaten ein. Im März besuchte der Deutsche sie dann in ihrem neuen Zuhause und lernte gleich die Familie mit kennen.

Das frischgebackene Paar führt weiterhin den TikTok-Account, allerdings ohne Nelly. Die Hündin, die Adri auch als "ultimativen Wingman" bezeichnete, verstarb einen Monat nach der Rückkehr.