Seltene Laune der Natur: Forscher finden heraus, was hinter dem Kakao-Panda steckt

China - Pandas haben eigentlich ein schwarz-weißes Fell, doch es gibt auch Ausnahmen. Kakao-Pandas, also Tiere mit hellbraunen Fellteilen, sind eine seltene Laune der Natur.

Qizai ist der einzige derzeit in Gefangenschaft lebende Große Panda mit braun-weißer statt mit schwarz-weißer Färbung. © Wenliang Zhou/Eurekalert/dpa

Wie chinesische Wissenschaftler in einer neuen Studie herausfanden, sind Kakao-Pandas so extrem selten, dass sie als nationale Schätze zu betrachten seien.

Derzeit gebe es nur einen einzigen braunen Panda namens Qizai, welcher allerdings in Gefangenschaft lebt. In Zukunft wolle man die Tiere mit der seltenen Färbung gezielt züchten, erklärten die Forscher von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.

1985 wurde erstmals ein weiblicher Panda mit braun-weißem Fell in den chinesischen Qinling-Bergen entdeckt. In den vergangenen vier Jahrzehnten sei nur etwa eine Handvoll weiterer Kakao-Pandas in dieser Region gefunden worden.

Wie die Wissenschaftler herausgefunden haben, ist wahrscheinlich ein einzelnes Gen namens Bace2 für den hellbraunen Look verantwortlich.