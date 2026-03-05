Zoll macht Routinekontrolle und entdeckt mehr als 700 Kilogramm lebende Tiere

Rodgau/Darmstadt - Die Zollbeamten staunten nicht schlecht: Bei der Routinekontrolle eines Sprinters in Südosthessen entdeckten sie eine hunderte Kilogramm schwere Fracht aus lebenden Tieren !

Auf der Ladefläche eines Transporters entdeckte der Zoll rund 700 Kilogramm lebende Krebse. © Hauptzollamt Darmstadt

Die Zöllnerinnen und Zöllner hatten den Kleintransporter mit italienischer Zulassung schon am Donnerstag letzter Woche bei Rodgau aus dem Verkehr gezogen, wie das Hauptzollamt Darmstadt am Donnerstagmorgen mitteilte,

Auf der Ladefläche fanden die Beamten mehr als 700 Kilogramm größtenteils noch lebender Krebse. "Die Tiere wurden in Netzen transportiert und dabei eng zusammengepresst", erklärte eine Sprecherin.

Der Fahrer des Sprinters gab als Ziel seiner Fahrt ein Restaurant im Rhein-Main-Gebiet an. Er konnte aber "weder einen Lieferschein noch eine Rechnung oder sonstige Begleitdokumente vorlegen", hieß es weiter.

Die Zollbeamten verständigten das in diesem Fall zuständige Veterinäramt. In Absprache mit den Experten wurde dem Transporter die Weiterfahrt zunächst untersagt.