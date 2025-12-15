Sie wurde adoptiert und von den Besitzern angegriffen: Schafft Püppi den Neustart?

Leipzig - Das Tierheim Leipzig sucht ein neues Zuhause für die 15-jährige Katzendame Püppi. Sie hat in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht und sucht ein liebevolles Zuhause.

Die gestreifte Katze sucht langsam wieder den Kontakt zu Menschen. © Screenshot/Instagram/@Tierheimleipzig

Püppi kam durch das Veterinäramt ins Tierheim.

"Zu Anfang zeigte sich die alte Dame sehr grummelig und abwehrend, mit der Zeit konnte sie Vertrauen fassen und lässt sich inzwischen auch anfassen und fordert Streicheleinheiten ein", schrieben die Tierschützer auf Instagram.

Das anfänglich grummelige Verhalten der Katze ist kein Wunder. Sie wurde bereits einmal vermittelt und dann von den neuen Besitzern angegriffen.

Danach kam sie wieder zurück ins Tierheim, wo man sich gut um die Vierbeinerin kümmert. Das soll aber nicht zur Endstation von Püppi werden.