Sie wurde adoptiert und von den Besitzern angegriffen: Schafft Püppi den Neustart?
Leipzig - Das Tierheim Leipzig sucht ein neues Zuhause für die 15-jährige Katzendame Püppi. Sie hat in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht und sucht ein liebevolles Zuhause.
Püppi kam durch das Veterinäramt ins Tierheim.
"Zu Anfang zeigte sich die alte Dame sehr grummelig und abwehrend, mit der Zeit konnte sie Vertrauen fassen und lässt sich inzwischen auch anfassen und fordert Streicheleinheiten ein", schrieben die Tierschützer auf Instagram.
Das anfänglich grummelige Verhalten der Katze ist kein Wunder. Sie wurde bereits einmal vermittelt und dann von den neuen Besitzern angegriffen.
Danach kam sie wieder zurück ins Tierheim, wo man sich gut um die Vierbeinerin kümmert. Das soll aber nicht zur Endstation von Püppi werden.
Püppi möchte zu Menschen, die sich mit Katzen auskennen
Das Tierheim sucht laut eigenen Angaben nach "sehr katzenerfahrenen Menschen, die sie gut lesen können und ihr den nötigen Freiraum geben".
Kinder sollten nicht im Haushalt leben.
Püppi kennt die reine Wohnungshaltung und könnte wieder dahin vermittelt werden.
Bei einem Blutcheck wurden bei der Katzendame erhöhte Nierenwerte festgestellt. Sie bekommt aktuell Nierenfutter und Nierenmedikamente. Die Tierschützer beraten Interessenten dazu auch gern.
Wer sich vorstellen könnte, die kleine Püppi bei sich aufzunehmen und ihr ein schönes Zuhause zu geben, soll sich per Mail unter [email protected] melden.
Schildert dabei, wie die Katze bei Euch leben würde und gebt Eure Telefonnummer an. Die Tierpfleger melden sich dann.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@Tierheimleipzig