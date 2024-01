So niedlich! Junger Eisbär trifft mutige Entscheidung und erobert viele Herzen im Sturm

Toledo (Ohio/USA) - So niedlich! Ein junger Eisbär traut sich was und erobert Herzen auf TikTok und Co. im Sturm.

Der Jungbär überlegt kurz und wagt dann doch den Sprung ins kühle Nass. © Monmtage: TikTok/thetoledozoo

Dieser Eisbär lebt für den Applaus!

Im Zoo von Toledo (US-Bundestaat Ohio) gibt es derzeit junge Eisbären zu bestaunen. Nun sorgte ein 13-Monate alter Bär für einen Riesenspaß bei den anwesenden Zoobesuchern. Ein Video fing den bezaubernden Moment ein.

Darauf zu sehen: Unter tosendem Applaus vieler Kinder, die sich dicht an die Glasscheibe drängen, klettert der Jungbär auf einen Felsvorsprung in seinem Gehege. Das Tier hält inne und scheint zu überlegen, was die kleinen Menschen, die ihn so anfeuern, wohl von ihm wollen.

Ratlos neigt der Bär seinen Kopf hin und her, überlegt wohl, ob er springen soll oder nicht.

Dann traut er sich: Mit einem eleganten Kopfsprung springt der Bär ins Wasser und sorgt mit einem Platscher für Spaß und Freude bei den Anwesenden.

Anschließend schwimmt das Tier eine Runde im Wasser. Keine Frage dieser Eisbär weiß schon jetzt, was beim Publikum gut ankommt.

Und auch bei TikTok lässt der Bär die Herzen nur so schmelzen: Mehr als 12 Millionen Mal wurde der kurze Clip bereits aufgerufen, unzählige Male kommentiert. Die User lieben diesen Augenblick.