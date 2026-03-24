So sehen Hühner aus Bodenhaltung aus, wenn sie nach 22 Monaten ausgedient haben

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück erzählte jüngst von einem eher ungewöhnlichen Fall, den die Tierretter in dieser Woche übernahmen: Gleich 30 Hühner auf einmal zogen in die Einrichtung ein, nachdem eine Initiative sie vor dem Schlachthaus bewahrt hatte.

Die Hennen wären beinahe beim Schlachter gelandet. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Das berichteten die Mitarbeiter des Kölner Tierheims am Dienstag bei Instagram und teilten dazu einen kurzen Clip, in dem die Neuankömmlinge gerade in mehreren Käfigen in der Einrichtung angekommen waren.

Demnach hatte das Tierheim zuvor eine Anfrage des Vereins PLAnbe e.V. mit der Bitte um Hilfe erhalten, nachdem sage und schreibe 900 Hennen aus einem Lege-Betrieb abgeholt und vor dem Schlachter gerettet worden waren.

Die Initiative setze sich dafür ein, "dass Legehennen nach ihrer 'Hochleistungsphase' nicht im Schlachthof landen, sondern ein zweites Leben in artgerechter Haltung führen können", erklärten die Kölner Tierretter, die 30 der geretteten Hennen übernahmen.

"Sie sehen noch ziemlich mitgenommen aus, aber wir werden alles dafür tun, dass es ihnen bald besser geht und sie in Würde alt werden dürfen", schilderte das Tierheim.