33-jährige Seehündin Reggae weicht Gummiente nicht von der Seite

Boston (Massachusetts/USA) - Was für ein ungewöhnliches Duo: Das 33-jährige Seehund-Weibchen Reggae aus dem "New England Aquarium" in Boston (Massachusetts/ USA ) sorgt mit ihrem quietschgelben Gummientchen auf Social Media für ordentlich Aufsehen.

Die Seehund-Dame Reggae (33) verbringt ihre Zeit am liebsten mit einer gelben Badeente. © Collage: Screenshots/Instagram/newenglandaquarium

Ob ganz entspannt zu zweit am Beckenrand oder mitten auf dem Wasser - die Badeente weicht nicht von ihrer Seite. Damit nicht nur die Aquarium-Besucher in den Genuss dieses besonderen Duos kommen, postete das Bostoner Team ein putziges Video auf Instagram.

"Ach, wäre ich doch ein Seehund mit seiner Gummiente", witzelten die Tierpfleger unter dem Beitrag. Hinter dem amüsanten Zweiergespann steckt jedoch eine tiefsinnigere Bedeutung. "Diese Gummiente ist Teil eines kognitiven Verhaltens, das wir 'Finde es!' nennen", erklärte das New England Aquarium.

Die Seehund-Dame sei demnach darauf trainiert, das Plastik-Tierchen in dem Gehege zu suchen. Zudem sorge eine solche "Spielzeit" vor allem für Ablenkung und einem enormen Lerneffekt.

Kurz nach der Veröffentlichung des Clips ging das skurrile Duo durch die Decke. Das Video von Reggae und ihrem treuen Begleiter erreichte über eine halbe Million Menschen und begeisterte fast 70.000 von ihnen.