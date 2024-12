"Sorgenfellchen" im Tierheim: Schüchterne Samtpfoten wollen auch vermittelt werden

Wichtig für ihn ist nur, dass er einen etwa gleichaltrigen Zweitkater an seiner Seite hat, der ihn Schritt für Schritt an die neuen Menschen in seinem Leben gewöhnt.

Untereinander verstehen sich die fünf "Sorgenfellchen" sehr gut und können deshalb auch mit anderen Katzen vermittelt werden. © Bildmontage: Instagram/Tierheim Leipzig

"So ängstlich sie sich gegenüber Menschen zeigen, so sozial sind sie untereinander. Obwohl ihnen genügend Versteckmöglichkeiten zur Verfügung stehen, lieben sie es, sich zu zweit oder zu dritt in eine Transportbox zu quetschen", so das Tierheim amüsiert.

Wer sich wirklich vorstellen kann, eine oder mehrere "Sorgenfellchen" zu adoptieren, soll der Einrichtung eine Mail an info@tierheim-leipzig.de senden und darin bereits schildern, wie das neue Leben und der Alltag des Tieres an Eurer Seite aussehen könnte.



Bitte gebt auch eine Telefonnummer für einen Rückruf an - und vielleicht könnt Ihr dann das neue Jahr bereits gemeinsam mit einer Samtpfote an Eurer Seite starten.