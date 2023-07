Spaziergängerin macht schockierenden Fund am Strand: "Nicht anfassen, hochgiftig"

Eine Spaziergängerin hat am Sunshine Beach in Noosa eine Seeschlange entdeckt. (Symbolbild) © 123RF/happydancing

Die Dame entdeckte am Dienstagmorgen (Ortszeit) bei ihrem Spaziergang am Sunshine Beach in Noosa im australischen Bundesstaat Queensland eine riesige Seeschlange, berichtet das australische Newsportal 9News.com.au.

Bei dem anthrazit-weißen Prachtexemplar handelt es sich genau genommen um eine Großkopf-Ruderschlange, die vor allem an den Küsten Südostasiens und Nordostaustraliens verbreitet ist. Die Art kann bis zu zwei Kilogramm schwer und bis zu 1,80 Meter lang werden.

Stuart McKenzie, Angestellter bei den Sunshine Coast Snake Catchers, sagte gegenüber 9News, dass er von der Größe des Tieres überrascht gewesen sei: "Sie war ziemlich groß und dick."

Zudem sei die am Dienstagmorgen entdeckte Seeschlange verletzt gewesen, berichtet McKenzie weiter. Sie habe eine offene Wunde an der Seite gehabt.