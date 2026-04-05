Spektakuläre Wendung: Ziege hängt mehrere Tage hilflos in luftiger Höhe

Saalfeld/Saale - Eine außergewöhnliche und zugleich spektakuläre Rettungsaktion fand am Ostersonntag in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) statt.

Die Ziege rettete sich selbstständig mit einem beherzten Sprung. (Symbolfoto) © 123RF/saaaaa

Wie die Polizei berichtet, hatte sich eine wild lebende Ziege selbst in eine missliche Lage gebracht.

Das Tier hatte den Angaben nach mehrere Tage hilflos an einer steilen Stelle der Bohlenwand festgesteckt. Aus eigener Kraft sei für den Vierbeiner kein Entkommen mehr möglich gewesen, hieß es.

Die Rettung der Ziege gestaltete sich wegen der Begebenheiten vor Ort als anspruchsvoll. Aus diesem Grund musste die Bergwacht Meuselbach anrücken.

Als die Einsatzkräfte sich abseilten und die Rettung der Ziege eingeleitet hatten, nahm die Situation eine unerwartete Wendung: Das Tier setzte zu einem beherzten Sprung an und schaffte es sich aus eigener Kraft von dem Felsvorsprung zu befreien.

Offenbar hatte sich der Vierbeiner durch die Annäherung der Retter erschrocken und war daraufhin gesprungen.