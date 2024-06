Stark abgemagerte Kuh muss erlöst werden - Strafverfahren gegen Halter

Der Kuh (r.) konnte nicht mehr geholfen werden, teilte die Polizei mit. © Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Am Dienstagnachmittag meldete ein Mann, dass seit mehreren Tagen eine Kuh an einer Siloplatte am Hanslohweg liege, ohne dass sich jemand um sie kümmere, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Sie war stark abgemagert, heißt es weiter.

Geholfen werden konnte dem Tier wohl nicht mehr. Die Kuh sei von einem hinzugezogenen Tierarzt erlöst worden, so die Polizei.