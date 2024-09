Süßer Mischling hatte fast ein neues Zuhause: Was dann geschah, machte alles zunichte

Mischlingshündin Thera wurde von der Wau-Mau-Insel in Kassel aus einem ungarischen Partner-Tierheim übernommen. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Seit Ende August des vergangenen Jahres lebt die etwa 50 Zentimeter große, schwarz-weiß befellte Hundedame in der Wau-Mau-Insel in Kassel. Dort wurde sie von einem ungarischen Partner-Tierheim in Kiskunhalas übernommen.

Dies wurde in Theras Fall auch lediglich notwendig, da eine Hilfe suchende Tierfreundin, die die Vierbeinerin eigentlich adoptieren wollte, sich plötzlich nicht mehr meldete. Schon wenige Tage nach der Ankunft Theras in Nordhessen können die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung aber bereits einige Mankos konstatieren.

Denn mit ihren Artgenossen hat die Fellnase so rein gar nichts am Hut. Bislang seien alle Maßnahmen zur Zusammenführung mit anderen Hunden gescheitert. Und sogar Rüden müssten bei Thera regelrecht stramm stehen um keine Konsequenzen fürchten zu müssen.

Somit steht für die Tierheim-Verantwortlichen bereits fest, dass sie lediglich als Ersthund an potenzielle Interessenten abgegeben werden kann. Mit zweibeinigen Zeitgenossen kommt sie dafür umso besser klar.