Süßes Powerpaket wurde wie ein Wanderpokal herumgereicht: Findet Bambi endlich ihr Glück?

Frankfurt am Main - Manch ein Hund hat es nicht immer so leicht, dem Tierheim-Alltag zu entkommen und ein neues, dauerhaftes zu Hause zu finden. Ein unschönes Beispiel hierfür ist Staffordshire-Mix-Dame Bambi.

Ihrer Rasse entsprechend ist Bambi ein wahres Powerpaket. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Die dreieinhalb Jahre alte Vierbeinerin war zuvor in einem befreundeten Tierheim des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 untergebracht und kam erst kürzlich in die Einrichtung im Stadtteil Fechenheim. Doch das ist bei Weitem nicht der tragischste Teil ihrer Vita.

Denn überhaupt erst ins Tierheim kam Bambi, weil sie zuvor ihren einstigen Besitzern entzogen wurde. Ob dies jedoch an einer mangelhaften Haltung oder gar fehlenden oder gefälschten Dokumenten lag, ist nicht bekannt.

Dieser Lebenswandel hat bei der Fellnase leider psychische Spuren hinterlassen. So wirkt Bambi durchaus apart, soll aber dennoch schnellstmöglich ein neues Zuhause bekommen. Dabei gäbe es jedoch einiges zu beachten, wie das Frankfurter Tierheim weiter mitteilte.

So sei es unabdingbar, dass potenzielle Interessenten über ausreichende Hunde-, im besten Fall sogar über Rasseerfahrung verfügen. Zudem sei liebevolle Konsequenz absolut notwendig, um erfolgreich mit ihr klarzukommen.

Erfahrung im Umgang mit Hunden sei allein deshalb vonnöten, da die Hündin vor allem in Stresssituationen zu Überreaktionen neigt und nicht bedrängt werden möchte.