Taube angeschossen: PETA setzt Belohnung auf Tierquäler aus
Stuttgart/Waiblingen - In Waiblingen sucht die Polizei nach einem unbekannten Tierquäler, der eine Taube mit einem Luftgewehr beschossen hat.
Wie die Tierrechtsorganisation PETA am Donnerstag mitteilte, wurde der schwer verletzte Vogel bereits am 6. Februar in der Ziegeleistraße entdeckt. Die Taube wies eine großflächige Wunde am Bein auf und konnte sich kaum noch bewegen.
Im Oberschenkel des Tieres steckte ein Diabolo-Projektil. Trotz einer Operation, bei der ein Fixateur eingesetzt wurde, bleibt unklar, ob der Vogel jemals wieder vollständig gesund wird, da Nerven und Muskulatur massiv geschädigt wurden.
Um den Fall aufzuklären, hat PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Verurteilung der Täter führen. Zeugen können sich bei der Polizei Waiblingen oder unter der Rufnummer 0711-8605910 direkt bei der Organisation melden.
Monic Moll, Fachreferentin bei PETA, erklärte: "Wehrlose Lebewesen so zu quälen und deren Tod dadurch in Kauf zu nehmen ist grausam. Die Taube muss unvorstellbare Schmerzen erlitten haben." Bevor sie noch weitere Tiere in Gefahr bringen, sollen der oder die Täter schnellstmöglich gefunden werden.
"Wer Tiere quält, schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück", warnte Moll.
Titelfoto: Bildmontage: PETA Deutschland e.V.