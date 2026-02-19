Taube angeschossen: PETA setzt Belohnung auf Tierquäler aus

Stuttgart/Waiblingen - In Waiblingen sucht die Polizei nach einem unbekannten Tierquäler, der eine Taube mit einem Luftgewehr beschossen hat.

Die schwer verletzte Taube wurde tierärztlich versorgt. © PETA Deutschland e.V.

Wie die Tierrechtsorganisation PETA am Donnerstag mitteilte, wurde der schwer verletzte Vogel bereits am 6. Februar in der Ziegeleistraße entdeckt. Die Taube wies eine großflächige Wunde am Bein auf und konnte sich kaum noch bewegen.

Im Oberschenkel des Tieres steckte ein Diabolo-Projektil. Trotz einer Operation, bei der ein Fixateur eingesetzt wurde, bleibt unklar, ob der Vogel jemals wieder vollständig gesund wird, da Nerven und Muskulatur massiv geschädigt wurden.

Um den Fall aufzuklären, hat PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Verurteilung der Täter führen. Zeugen können sich bei der Polizei Waiblingen oder unter der Rufnummer 0711-8605910 direkt bei der Organisation melden.