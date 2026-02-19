"Unerträgliche Zustände": 32 tote Geckos bei Halter in Unterfranken gefunden

Haßberge - Gruseliger Fund in Unterfranken: Behördenmitarbeiter des Veterinäramtes entdeckten bei einem Tierhalter 32 tote Geckos. Die Reptilien waren qualvoll verendet.

Jetzt soll die Pathologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die genaue Todesursache feststellen. © LRA Haßberge/dpa

Insgesamt wurden 96 Geckos gefunden. Die Reptilien seien ersten Erkenntnissen nach verhungert und verdurstet, teilte das Landratsamt Haßberge mit.

Die Haltungsumstände seien "unerträglich" und "grob tierschutzwidrig" gewesen, da die spezifischen Bedürfnisse der Tiere nicht berücksichtigt worden seien.

Den Angaben nach befanden sich die Geckos in einem extra Raum von etwa 16 Quadratmetern Größe. Sie wurden in 20 Terrarien sowie in einem Schrank in zwei Schubladen (36 x 25 Zentimeter Fläche) gehalten.

Die überlebenden, teils stark abgemagerten Geckos seien bei einem Fachtierarzt untergebracht worden, wo sie weiterhin stationär versorgt würden.

Die Todesursache der verendeten Tiere soll in der Pathologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) festgestellt werden.