"Seelenpfote" kümmert sich um würdevollen Abschied vom Haustier

Sandra Heßler und ihr Mann Fernando haben in Werdau die "Tierbestattung Seelenpfote" aufgebaut. Das Lokal spendet vor allem Trost für Trauernde.

Von Raik Bartnik

Werdau - Wenn das eigene Haustier stirbt, kippt der Alltag in Sekunden – plötzlich steht man da mit dem Napf in der Hand, ohne Plan. Genau für diesen Moment haben Sandra Heßler (39) und ihr Mann Fernando (45) in Werdau die "Tierbestattung Seelenpfote" aufgebaut: ein Ladenlokal an der Leipziger Straße in Werdau (Landkreis Zwickau), das vor allem Trost spendet.

Fernando Heßler (45) trägt einen Hunde-Holzsarg in sein Auto. © Uwe Meinhold Sandra ist seit Jahren Humanbestatterin. Sie kennt Abschiede und dieses Gefühl, wenn Menschen mit ihrem Schmerz allein bleiben. Als sich in ihrem Freundeskreis die Fälle verstorbener Haustiere häuften "und die Menschen nirgendwo wirkliche Betreuung, Begleitung und auch das Verständnis dafür bekommen haben", kam ihr Mann Fernando auf die Idee mit der Tierbestattung. "Du hast das Herz, du hast das Wissen", sagte er damals zu seiner Frau. Dazu kam eine Wunde, die bis heute sitzt. Vor elf Jahren starb die gemeinsame Hündin Janice - ein trauriger Moment, der unvergessen bleibt. "Nachts um halb elf stehst du da und bist völlig verloren." Was das Paar heute anbietet, ist für viele unbezahlbar: Abholung, würdige Verabschiedung, Urnen, Schmuck und Hilfe rundherum. Am härtesten sind die Abholungen. Fernando Heßler fährt los, wenn am Telefon die Stimme bricht.

Bestatterin Sandra Heßler (39) mit einer Tierurne im Büro ihrer Tierbestattung Seelenpfote. © Uwe Meinhold

Seelentier - egal ob Hund, Katze oder Ratte

Kleine Pfoten, große Lücke: Urnen und Andenken verstorbener Haustiere stehen im "Seelenpfote"-Büro bereit. © Uwe Meinhold Oft sind Kinder dabei, oft ist es "der Seelenhund", manchmal sitzt jemand im Rollstuhl und kann kaum begreifen, was gerade passiert. Dann wird aus Dienstleistung Menschlichkeit: "Wir schämen uns auch nicht, eine Träne mitzuweinen." Und manchmal trifft es ihn voll: "Ich bekomme die Fälle immer ab, die wirklich schlimm sind." Die Kosten sind abhängig vom Gewicht, der Art der Bestattung, der Urne. Für ein kleines Tier, sagen Sandra offen, liegt man "so bei 250 Euro" für das Grundpaket. Wer eine Urne bemalen lässt oder Schmuck mit Asche oder Fell wünscht, entscheidet selbst, wie viel Erinnerung er sich leisten will. "Wir hatten zuletzt eine Zierratte. Die kleine Caro", sagt Sandra. "Die Familie hat sie total geliebt - und dann ist es eben ein Seelentier, egal ob Hund, Katze oder Ratte." Das Herzstück ist die Regenbogenbrücke im Raum: Sie ist mehr als Deko - sie ist eine Erlaubnis, traurig zu sein. Daran hängen Fotos, Halsbänder, kleine Kuscheltiere. Eigene Erinnerungen und Erinnerungen von Tierbesitzern zum Anfassen, weil Trauer eben nicht in eine Schublade passt.

So bleibt das Seelentier ganz nah: Asche im Ring und im Anhänger, getragen am Finger und am Herzen. © Uwe Meinhold

Regenbogenbrücke hilft beim Trauern