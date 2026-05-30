100-Kilo-Schildkröte entgeht dem Tod knapp: Was Monate später geschieht, berührt alle

Virginia Beach (USA) - Die Menschheit trägt große Schuld am Leiden der Meeresschildkröten. Doch im Falle von "Diamond" zeigten einige Tierschützer, dass es auch anders geht: Sie retteten der Unechten Karettschildkröte das Leben. Nach schwierigen Monaten konnte das 100-Kilo-Wirbeltier nun sogar wieder "nach Hause" entlassen werden.

Die Unechte Karettschildkröte konnte unter großem Einsatz gerettet werden. © Montage: Facebook/Virginia Aquarium & Marine Science Center

Wie das "Virginia Aquarium & Marine Science Center" aus Virginia Beach (USA) auf Facebook berichtete, war Diamond am 9. September vergangenen Jahres am Strand angespült gefunden worden.

Ein Passant kontaktierte damals die Wissenschaftler und Tierschützer, die sofort ausrückten, um sich um die rund 100 Kilogramm schwere Meeresschildkröte zu kümmern.

Tierärzte stellten erschrocken fest, dass die Unechte Karettschildkröte eine große Menge an Wasser und Sand eingesogen hatte, die eine vollständige Blockade der Atemwege verursachte. Der Zustand des Tieres war kritisch.

"Nach einem Notfalleingriff zur Freimachung der Atemwege begann sich sein kritischer Zustand zu bessern. Diamonds Rehabilitationsprogramm umfasste die Aufnahme von Antibiotika, Schmerzmitteln und Flüssigkeit sowie einen Eingriff zur Entfernung eines in seiner Zunge steckenden Stachels eines Stachelrochens" – der wahrscheinliche Grund für die Notlage des Meeresbewohners.

Das "Virginia Aquarium & Marine Science Center" ist sich sicher: Ohne das Eingreifen wäre die Schildkröte gestorben!