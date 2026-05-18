Tierheim teilt Schock-Video von Hund: Rüde zieht "Umhang aus Kot" hinter sich her

Bergheim - Dieser Fall ist nichts für schwache Nerven! Das Tierheim Bergheim (bei Köln) hat derzeit mit einem extremen Pflegefall auf vier Pfoten zu kämpfen, der sich über Wochen selbst eingekotet zu haben scheint.

Was für ein dramatischer Zustand! Der kleine Rüde ist frischer Neuzugang im Tierheim Bergheim. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Völlig verfilzt, sichtlich gestresst und überall Hundekot - das ist der erbärmliche Zustand eines tapferen Hündchens, das jüngst das Tierheim Bergheim erreicht hat.

Mit einem dramatischen Video macht das Tierheim nun auf den Fall aufmerksam.

"Ey, das kann man doch nicht... Ich fass' es nicht. Das ist abgefahren", sind die Worte der fassungslosen Tierpflegerin, die den Vierbeiner unter die Lupe nimmt.

"Gestern wurde dieser arme Hund von der Feuerwehr gebracht. Wieder einmal ein Fall von schlimmster Verwahrlosung", heißt es eingangs des dazugehörigen Beitrags.

Tatsächlich soll der arme Racker über Wochen - vielleicht sogar Monate hinweg - sich selbst überlassen worden sein.

So extrem, dass der Rüde buchstäblich einen "Umhang aus Kot" hinter sich herzieht und ein grausames Bild hinterlässt.