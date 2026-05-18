Tierheim teilt Schock-Video von Hund: Rüde zieht "Umhang aus Kot" hinter sich her
Bergheim - Dieser Fall ist nichts für schwache Nerven! Das Tierheim Bergheim (bei Köln) hat derzeit mit einem extremen Pflegefall auf vier Pfoten zu kämpfen, der sich über Wochen selbst eingekotet zu haben scheint.
Völlig verfilzt, sichtlich gestresst und überall Hundekot - das ist der erbärmliche Zustand eines tapferen Hündchens, das jüngst das Tierheim Bergheim erreicht hat.
Mit einem dramatischen Video macht das Tierheim nun auf den Fall aufmerksam.
"Ey, das kann man doch nicht... Ich fass' es nicht. Das ist abgefahren", sind die Worte der fassungslosen Tierpflegerin, die den Vierbeiner unter die Lupe nimmt.
"Gestern wurde dieser arme Hund von der Feuerwehr gebracht. Wieder einmal ein Fall von schlimmster Verwahrlosung", heißt es eingangs des dazugehörigen Beitrags.
Tatsächlich soll der arme Racker über Wochen - vielleicht sogar Monate hinweg - sich selbst überlassen worden sein.
So extrem, dass der Rüde buchstäblich einen "Umhang aus Kot" hinter sich herzieht und ein grausames Bild hinterlässt.
Tierheim Bergheim fassungslos
Ähnlich dramatisch ist auch der Zustand seiner Zähne und Krallen. "Und deine Krallen - die sehen genauso scheiße aus", flucht die Tierretterin.
"Fälle wie dieser häufen sich und bringen uns immer wieder an unsere Grenzen", lautet das Fazit der Mitarbeitenden.
Über die genauen Hintergründe des noch namenlosen Neuzugangs hat das Tierheim bisher noch nichts verraten.
Der eigenen Angabe zufolge wolle man allerdings in den kommenden Tagen weitere Informationen rund um den hilflosen Rüden liefern.
Aus der Community hagelt es innerhalb kürzester Zeit jede Menge Aufmunterung - zeitgleich aber auch viel Unverständnis und Fassungslosigkeit.
Auf eine schriftliche Anfrage rund um den gesundheitlichen Zustand des Notfalls hat das Tierheim Bergheim bis zum Montagabend noch nicht reagiert.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim