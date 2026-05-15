Aus finanziellen Gründen abgegeben: Littlefoot braucht Gewissheit

Wittenberg - Schweren Herzens muss sich Littlefoot von seinen Besitzern trennen. Nun sucht der Französische Bulldoggen-Boxer-Mix nach einer Familie, die auch in Zukunft für ihn da sein kann.

Der vier Jahre alte Littlefoot muss sich von seiner aktuellen Familie verabschieden. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

"Littlefoot ist ein echtes kleines Bollerherzchen, freundlich, menschenbezogen und mit Kindern groß geworden", schwärmen die Wittenberger Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook.

Unglücklicherweise steht der Vierjährige aktuell vor einer großen Veränderung in seinem Leben.

Aus verschiedenen Gründen haben sich seine derzeitigen Besitzer dazu entschieden, Littlefoot in ein anderes Zuhause abzugeben. Dabei habe vor allem auch die Frage des Geldes eine bedeutende Rolle gespielt.

"Aktuell lebt er noch in seiner Familie, muss diese jedoch schweren Herzens aus persönlichen und finanziellen Gründen verlassen, da seine Versorgung langfristig leider nicht mehr sichergestellt werden kann", berichten die Tierfreunde.

Eine Sache, die die finanzielle Lage zusätzlich belastet, ist, dass Littlefood aufgrund seiner Futtermittelunverträglichkeit antiallergenes Futter sowie regelmäßige tierärztliche Kontrollen benötige. Aus Erfahrung könne man aber sagen, dass sich derartige Allergien gut regulieren ließen, sofern die Verantwortlichen ein Auge darauf haben.