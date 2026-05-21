Einzelhaft, keine Spaziergänge und verkorkste Kindheit: Hündchen Jack will einfach nur geliebt werden

Köln - Was für eine kriminelle Geschichte – ausgetragen auf dem Rücken eines hilflosen Hundes ! Das Tierheim Dellbrück rührt aktuell die Werbetrommel für einen ziemlich heftigen Fall, der in letzter Sekunde vor schlimmeren Folgen gerettet wurde.

Aus der Community dies Tierheims gibt es für Jack noch aufbauende Worte. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Im Detail dreht es sich um das erst sieben Monate alte Pflegefellchen Jack, das in seinem jungen Leben bereits jede Menge Leid über sich ergehen lassen musste.

Denn: Der kleine Racker hat bislang eine absolut verkorkste Kindheit erlebt. "Er wurde ohne gültige Papiere in der Türkei gekauft und mit nach Deutschland gebracht", heißt es zu Beginn des neuesten Instagram-Beitrags der Tierretter.

Richtig an Fahrt aufgenommen hat sein Fall aber erst nach seiner Einreise. "Das Amt wurde auf den Fall aufmerksam. (...) Er musste direkt in Tollwut-Quarantäne. Das heißt: Einzelhaft, keine Spaziergänge und keine natürliche Sozialisation in dieser wichtigen Lebensphase."

Nur durch eine Ausnahmegenehmigung wurde Jacks ehemaligen Besitzern das Recht auf Heimquarantäne gewährt – die wurde allerdings mit Füßen getreten.

"Doch diese hatten nichts Besseres zu tun, als die Regeln nicht einzuhalten", fluchen die Tierretter über das verantwortungslose Verhalten.