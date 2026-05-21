Einzelhaft, keine Spaziergänge und verkorkste Kindheit: Hündchen Jack will einfach nur geliebt werden
Köln - Was für eine kriminelle Geschichte – ausgetragen auf dem Rücken eines hilflosen Hundes! Das Tierheim Dellbrück rührt aktuell die Werbetrommel für einen ziemlich heftigen Fall, der in letzter Sekunde vor schlimmeren Folgen gerettet wurde.
Im Detail dreht es sich um das erst sieben Monate alte Pflegefellchen Jack, das in seinem jungen Leben bereits jede Menge Leid über sich ergehen lassen musste.
Denn: Der kleine Racker hat bislang eine absolut verkorkste Kindheit erlebt. "Er wurde ohne gültige Papiere in der Türkei gekauft und mit nach Deutschland gebracht", heißt es zu Beginn des neuesten Instagram-Beitrags der Tierretter.
Richtig an Fahrt aufgenommen hat sein Fall aber erst nach seiner Einreise. "Das Amt wurde auf den Fall aufmerksam. (...) Er musste direkt in Tollwut-Quarantäne. Das heißt: Einzelhaft, keine Spaziergänge und keine natürliche Sozialisation in dieser wichtigen Lebensphase."
Nur durch eine Ausnahmegenehmigung wurde Jacks ehemaligen Besitzern das Recht auf Heimquarantäne gewährt – die wurde allerdings mit Füßen getreten.
"Doch diese hatten nichts Besseres zu tun, als die Regeln nicht einzuhalten", fluchen die Tierretter über das verantwortungslose Verhalten.
Tierheim Dellbrück will Jack bald vermitteln
Zeitgleich scheinen die mit der quirligen und lebensfrohen Fellnase obendrein derart überfordert gewesen zu sein, dass sie ihn innerhalb kürzester Zeit loswerden und im Netz verkaufen wollten.
"Glücklicherweise ist das nicht passiert, sie gaben ihn hier ab, woraufhin er erneut in Quarantäne musste", schreibt das Tierheim.
Kaum in die Hände des Tierheims übergeben, stellten die Mitarbeitenden Überraschendes fest. "Nebenbei erfuhren wir, dass er nicht der erste Hund war, den sie wieder abgegeben hatten."
In Köln-Dellbrück soll sich Jack fortan von den immensen Strapazen erholen und (irgendwie) den Rest seiner Kindheit genießen. "Aber die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen und es wird die zukünftigen Besitzer eine Menge Geduld kosten, die Folgen seiner total verpatzten Kindheit wieder in den Griff zu bekommen."
Zum Abschluss des emotionalen Postings teilen die Tierretter mit, was in den nächsten Wochen mit Jack passieren soll. "Der Fall Jack ist glücklicherweise noch mal gut ausgegangen und wir werden alles dafür tun, dass er in die besten Hände kommt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück