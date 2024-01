18 Hunde von Messie-Gelände gerettet: So geht es dreien von ihnen heute!

Köln - Nach ihrer dramatischen Rettung von einem verwahrlosten Gelände in Rath-Heumar haben drei Vierbeiner offenbar neue Lebenslust geschöpft und eine beeindruckende Entwicklung hingelegt.

Drei der geretteten Hunde haben binnen weniger Tage neuen Lebensmut geschöpft. © Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Erst am vergangenen Sonntag hatte man die Horde an teils abgemagerten und völlig heruntergekommenen Lebewesen in letzter Sekunde befreien können.

Gerade einmal drei Tage später scheinen drei der Fellnasen ganz besonders happy über den Tapetenwechsel zu sein. "Die drei möchten Euch mal schnell einen Gruß senden und sich für die vielen netten Worte bedanken", schrieb das Tierheim.

In der Tat hatten sich unzählige User den Beitrag durchgelesen und ihre Genesungswünsche da gelassen. "Es ist so schön zu sehen, wie sie langsam auftauen und mit vollen Bäuchlein beginnen, ihr Leben zu genießen."

Das war zum Ende des Wochenendes nämlich noch überhaupt nicht absehbar. Vollkommen hungrig platzen die Neuankömmlinge in die vier Wände auf der Kölner "Schäl Sick" und fielen munter über die prall gefüllten Näpfe her.