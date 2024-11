20 bis 30 Katzen in Elend: Rettungsaktion für Katzenkolonie aus Gartenanlage

Coswig (Anhalt) - Krankheit, Hunger, Leid: All das mussten ganze 20 bis 30 Katzen in den letzten Monaten über sich ergehen lassen. Der Verein "Katzen in Not" aus Coswig (Anhalt) startete nun eine Rettungsaktion, um den Tieren doch noch ein schönes Leben zu ermöglichen.