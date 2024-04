Albino-Kängeru kommt in Vogelpark zur Welt: Baby Abigail war nicht die Erste

Abigail ist ein Känguru-Baby, das im Vogelpark Marlow geboren wurde. © Bernd Wüstneck/dpa

Denn unter den vier neugeborenen Tieren in der begehbaren Bennettkänguru-Anlage ist auch ein Albino.

"Abigail ist mittlerweile so groß, dass sie in den nächsten Wochen den Beutel für die ersten Springversuche verlassen wird", teilte der Vogelpark Marlow (Mecklenburg-Vorpommern) in der Nähe von Rostock am Montag mit.

Im Vogelpark leben zwölf Kängurus. Vier von ihnen haben nun Nachwuchs bekommen. Die vier neugeborenen Tiere schauen bereits regelmäßig aus dem Beutel ihrer Eltern heraus.

Während drei von ihnen grau-braunes Fell haben, ist das Kängurubaby Abigail schneeweiß, hat ein rosafarbenes Schnäuzchen und rote Augen.