Alle Geschwister sind weg - süße Glückskatze geht als einzige leer aus

Delitzsch - Seit vergangenem Sommer wartet die kleine Carola aus dem Tierheim Delitzsch auf ein neues Zuhause - bisher vergeblich.

Während all ihre Geschwister in ein neues Zuhause ziehen durften, blieb Carola allein zurück. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Während all ihre Geschwister bereits ein Zuhause gefunden haben, blieb Carola zurück", berichten die Tierhelfer in einem ihrer Facebook-Posts.

Seit den Sommermonaten wartet die Fellnase nun schon sehnlichst auf einen Zweibeiner, der sie zu schätzen weiß. Dabei musste sie immer wieder zusehen, wie ihre Geschwister ihr neues Glück fanden.

Hinzukommt, dass es die Kleine in den vergangenen Wochen nicht gerade leicht im Tierheim hatte. Erst kürzlich sei sie von ihren Mitbewohnern verletzt worden, so die Pfleger.

Aus diesem Grund suche man derzeit mit Nachdruck nach einem neuen Zuhause.