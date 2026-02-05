Alle Geschwister sind weg - süße Glückskatze geht als einzige leer aus
Delitzsch - Seit vergangenem Sommer wartet die kleine Carola aus dem Tierheim Delitzsch auf ein neues Zuhause - bisher vergeblich.
"Während all ihre Geschwister bereits ein Zuhause gefunden haben, blieb Carola zurück", berichten die Tierhelfer in einem ihrer Facebook-Posts.
Seit den Sommermonaten wartet die Fellnase nun schon sehnlichst auf einen Zweibeiner, der sie zu schätzen weiß. Dabei musste sie immer wieder zusehen, wie ihre Geschwister ihr neues Glück fanden.
Hinzukommt, dass es die Kleine in den vergangenen Wochen nicht gerade leicht im Tierheim hatte. Erst kürzlich sei sie von ihren Mitbewohnern verletzt worden, so die Pfleger.
Aus diesem Grund suche man derzeit mit Nachdruck nach einem neuen Zuhause.
Carola sei eine sehr freundliche, offene und aktive Katze, die es liebe, neue Dinge zu entdecken und ausgiebig zu kuscheln. Die Delitzscher wünschen sich für sie ein Zuhause ohne Freigang mit einem Artgenossen im gleichen Alter.
Solltet Ihr die hübsche Glückskatze kennenlernen wollen, meldet Euch via Facebook beim Tierheim Delitzsch.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch