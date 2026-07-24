Hund mit seltener Krankheit klettert Sofa hoch: Was er dann macht, sorgt für Schmunzler

Tampa (Florida/USA) - Dass Sicherheitskräfte nicht immer groß und muskulös sein müssen, um Unruhestifter zu verjagen, beweist diese siebenjährige Vierbeinerin aus dem US -Bundesstaat Florida.

Die Tibet-Spaniel-Dame Tilly (7) hat eine neue Berufung: Sie ist Überwachungskamera und Security in einem. © Fotomontage/tillythefriendlyloaf

In einem kürzlich veröffentlichten Video ihres Besitzers ist zu sehen, wie die kleine Fellnase Tilly ihren Beobachtungsposten einnimmt. Ihre Mission: Ungebetene Gäste erspähen und auf diese aufmerksam machen.

Dabei ist der Vierbeiner alles andere als ein gewöhnlicher Wachhund. Tilly ist klein und hat eine ganz besondere Körperform. Denn: Seit ihrer Geburt leidet die Tibet-Spaniel-Dame unter dem sogenannten "Short-Spine-Syndrom". Infolgedessen ist die Wirbelsäule der Hündin stark verkürzt.

Doch für den Vierbeiner scheint diese körperliche Beeinträchtigung alles andere als problematisch zu sein. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten schaffte es die Fellnase auf ihren neuen Spionage-Posten. Um die Rückenlehne des Sofas bezwingen zu können, nahm sich Tilly ein kleines Kissen zur Hilfe.

Oben angekommen, machte es sich die Hündin bequem, suchte die perfekte Sicht durch die Rollladen und begann mit der Beobachtung. Ihr Besitzer reagierte mit Humor und schrieb unter dem Clip: "Die beste Überwachung, die man nicht mit Geld kaufen kann."