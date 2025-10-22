Alte Dackel-Dame erobert Herzen im Sturm: Dieses Geheimnis steckt hinter ihrem Lächeln
Tampa (Amerika) - Mit ihrem süßen Grinsen verzaubert die Hündin Bella (14) aus Tampa (Amerika) das Internet. Ihr Lächeln ist weder antrainiert noch mit Fotoshop bearbeitet. Auf ihrem Instagram-Account "buddy_bella_birdie" gibt die ältere Dame ihren fast 200.000 Followern einen Einblick in den vierbeinigen Alltag - und das ganz ohne schlechte Laune.
Gemeinsam mit dem Pitbull "Buddy" und der Katze "Birdie" bilden die Fellnasen ein haariges Trio, was schon fast einer Sitcom-Besetzung ähnelt. Dennoch ist es die kleine Hündin, welche die Zuschauer mit ihrem einzigartigen Gesicht fasziniert.
Zunächst spekulierten viele Fans, wieso die 14-Jährige ein so markantes Aussehen hat. War es etwa künstliche Intelligenz? Ihr Frauchen deckte das Geheimnis schnell auf.
Seit Bellas Geburt fehlen der Dackel-Dame bereits einige Zähne, die niemals nachwachsen werden.
Durch die fehlende Stabilität wird die rechte Seite ihrer Lippe nach oben gewölbt. So erhält sie ihr außergewöhnliches Lächeln.
Nutzer von verschiedenen Plattformen lieben ihre besondere Art
Ihre Berühmtheit erlangte Bella bereits auf Reddit, als Nutzer auf dem Kanal "r/MadeMeSmile" Fotos der niedlichen Hündin sahen.
Ihr Bild ging innerhalb von zwei Wochen durch die Decke - über 65.000 User teilten den Beitrag erneut.
Sowohl auf Reddit, Facebook als auch auf Instagram schwärmen die Nutzer von dem hellen Würstchen.
"Ich will nicht dramatisch sein, aber ich bin verliebt", schreibt eine Nutzerin auf Social Media.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/buddy_bella_birdie