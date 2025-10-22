Alte Dackel-Dame erobert Herzen im Sturm: Dieses Geheimnis steckt hinter ihrem Lächeln

Tampa (Amerika) - Mit ihrem süßen Grinsen verzaubert die Hündin Bella (14) aus Tampa (Amerika) das Internet. Ihr Lächeln ist weder antrainiert noch mit Fotoshop bearbeitet. Auf ihrem Instagram -Account " buddy_bella_birdie " gibt die ältere Dame ihren fast 200.000 Followern einen Einblick in den vierbeinigen Alltag - und das ganz ohne schlechte Laune.

Mit dem Rüde Buddy und dem verschmusten Stubentiger Birdie verbringt die Berühmtheit am liebsten ihre Zeit. © Fotomontage/Instagram/buddy_bella_birdie

Gemeinsam mit dem Pitbull "Buddy" und der Katze "Birdie" bilden die Fellnasen ein haariges Trio, was schon fast einer Sitcom-Besetzung ähnelt. Dennoch ist es die kleine Hündin, welche die Zuschauer mit ihrem einzigartigen Gesicht fasziniert.

Zunächst spekulierten viele Fans, wieso die 14-Jährige ein so markantes Aussehen hat. War es etwa künstliche Intelligenz? Ihr Frauchen deckte das Geheimnis schnell auf.

Seit Bellas Geburt fehlen der Dackel-Dame bereits einige Zähne, die niemals nachwachsen werden.

Durch die fehlende Stabilität wird die rechte Seite ihrer Lippe nach oben gewölbt. So erhält sie ihr außergewöhnliches Lächeln.