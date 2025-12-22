Tierisches Weihnachtswunder: Frau sucht tagelang im Wald nach ihrem Hund

Braunschweig - In Braunschweig ( Niedersachsen ) konnte sich eine Rentnerin am Samstag über ein regelrechtes Weihnachtswunder freuen.

Die Rentnerin und ihr Hund konnten wieder vereint werden. © Bildmontage: Polizei Braunschweig

Über zwei Tage und Nächte suchte die 76-Jährige bei eisigen Temperaturen immer wieder im Elm nach ihrem zehnjährigen Schäferhund, erklärte die Polizei Braunschweig.

Der Vierbeiner war bei einem Spaziergang in dem bewaldeten Höhenzug südöstlich von Braunschweig verschwunden.

Bei der Suche nach ihrer Fellnase brachte sich die Frau beinahe selbst in Gefahr. Entkräftet von der langen Suche fand die Rentnerin nicht zurück zu ihrem Auto, sodass sie sich von einem Taxi abholen ließ.

Im Anschluss verständigte sie die Polizei, welche ihr mithilfe der GPS-Daten des Hundehalsbandes bei der Suche helfen konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass der Hund noch am Leben war.

Nach wenigen Minuten konnte der Vierbeiner glücklicherweise aufgefunden werden.