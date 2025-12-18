Vermittlungsstopp: Deshalb gibts in diesem Tierheim aktuell keine Fellnasen

Oelzschau - In der Weihnachtszeit werden immer wieder Tiere verschenkt. Um noch einmal auf den Ernst der Lage aufmerksam zu machen, meldete sich das Tierheim Oelzschau mit einer wichtigen Botschaft.

Auch Katzendame Dorie war einst eine Bewohnerin des Tierheims. Seit September lebt sie in ihrem neuen Zuhause und kann endlich in Familie Weihnachten feiern. © Facebook/Tierheim Oelzschau

"Ein Tier ist kein Geschenk für einen bestimmten Anlass, sondern eine Entscheidung für viele Jahre", erklärten die Oelzschauer Tierhelfer in einem Facebook-Post.

Seit mehr als zwei Wochen stellen sie im Rahmen ihres Adventskalenders täglich die Geschichten verschiedener Schützlinge vor oder klären über Herzensangelegenheiten auf. Türchen Nummer 16 widmeten sie einem besonders wichtigen Thema.

Während der Weihnachtszeit komme es immer wieder dazu, dass Haustiere verschenkt werden. Dabei gehe es häufig einfach darum, eine einmalige Überraschung zu erzeugen. Wie viel Zeit, Geduld und Geld ein Haustier aber tatsächlich beansprucht, bleibt unbedacht.

"Ein Haustier braucht tägliche Versorgung, Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit. Es entstehen laufende Kosten, und vor allem braucht es Zeit – für Erziehung, Beschäftigung und den Aufbau einer stabilen Bindung", so das Tierheim.