Verdrehte Ohren, nackter Rücken: Um welches Tier handelt es sich denn hier?
Köln - Vor einem tierischen Rätsel steht aktuell das Tierheim Dellbrück: Um welche Rasse handelt es sich bei der neuesten Notfall-Einlieferung wirklich?
Diese Frage scheinen die Tierretter derzeit wohl nicht zu 100 Prozent beantworten zu können.
Denn: Der frisch eingelieferte Kater ist wohl nicht eindeutig zuzuordnen. Nachdem zunächst von einem Wolpertinger aus der bayerischen Umgebung ausgegangen war, musste tatsächlich ein zweites Mal (genauer) nachgeschaut werden.
"Eigentlich dachten wir ja, die bayerischen Fabelwesen seien inzwischen ausgestorben", erklärte das Tierheim auf Instagram.
Aber siehe da... Eine kurze Recherche im Netz ergab, dass es sich bei der Samtpfote wohl um eine "Din Sphynx Elf"-Katze handeln könnte.
Äußerlich fällt der Kölner Neuzugang jedenfalls auf. "Der Kater hat nicht nur seltsam verdrehte Ohren, sondern auch einen fast nackten Rücken, dafür aber getigerte Vorderbeine."
Tierheim klagt über "Zucht"
Das geht vermutlich - nach Auffassung des Tierheims - auf das Konto von jahrelanger Qualzucht. "Wir fragen uns, welcher 'Züchter' das wieder fabriziert hat."
Das spielt für die hilfsbereiten Tierpfleger aber nur eine untergeordnete Rolle. "Wir haben ihn jedenfalls sehr lieb, egal wie er aussieht."
Überhaupt erst ins Tierheim gekommen ist der noch namenlose Kater zuletzt im Rahmen einer Sicherstellung. Zur Vermittlung ist er aber noch nicht freigegeben. Bis das allerdings so weit ist, muss er erstmal auf Herz und Nieren untersucht werden.
