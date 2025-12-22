Verdrehte Ohren, nackter Rücken: Um welches Tier handelt es sich denn hier?

Köln - Vor einem tierischen Rätsel steht aktuell das Tierheim Dellbrück : Um welche Rasse handelt es sich bei der neuesten Notfall-Einlieferung wirklich?

Dieser Neuzugang hat im Tierheim Dellbrück kurzzeitig für Fragezeichen gesorgt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Diese Frage scheinen die Tierretter derzeit wohl nicht zu 100 Prozent beantworten zu können.

Denn: Der frisch eingelieferte Kater ist wohl nicht eindeutig zuzuordnen. Nachdem zunächst von einem Wolpertinger aus der bayerischen Umgebung ausgegangen war, musste tatsächlich ein zweites Mal (genauer) nachgeschaut werden.

"Eigentlich dachten wir ja, die bayerischen Fabelwesen seien inzwischen ausgestorben", erklärte das Tierheim auf Instagram.

Aber siehe da... Eine kurze Recherche im Netz ergab, dass es sich bei der Samtpfote wohl um eine "Din Sphynx Elf"-Katze handeln könnte.

Äußerlich fällt der Kölner Neuzugang jedenfalls auf. "Der Kater hat nicht nur seltsam verdrehte Ohren, sondern auch einen fast nackten Rücken, dafür aber getigerte Vorderbeine."