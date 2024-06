Auf den ersten Blick gruselig, dann richtig niedlich: Was ist das für eine Kreatur?

Von Niedlichkeit ist auf diesem Foto keine Spur. Der Wickelbär wurde aber auch schlecht "getroffen". © Screenshot/X/@WSDOT_East

Mitarbeiter des Verkehrsministeriums im US-Bundesstaat Washington fanden den kleinen Kerl auf einem Parkplatz nahe der Stadt Yakima. Dort kletterte er an einem Mast herum und blickte - zugegeben - ziemlich gruselig in die Kamera.

"Wir wissen nicht, ob es ausgesetzt wurde oder entwischt ist", postete das Ministerium am vergangenen Montag auf X (vormals Twitter). Wie in Behörden üblich wurde der dubiose Fall zur nächsten Abteilung weitergereicht. Erst kümmerte sich das Umweltministerium, dann der Zoo von Tacoma um das unbekannte Tier.

Dort stellten Kenner fest, dass es sich um einen jungen Kinkajou (auch Wickel- oder Honigbär genannt) handelte, der sich auf dem Parkplatz herumtrieb. Wie er es bis dorthin geschafft hatte, wussten aber auch die Zoologen nicht zu sagen.

Das Point Defiance Zoo & Aquarium in Tacoma informierte bei Facebook, dass Kinkajous eigentlich in den tropischen Regenwäldern von Südmexiko bis Brasilien ihr Zuhause hätten. In die USA zu kommen, wäre also ein weiter Weg gewesen.