Nach 16 Monaten in Wildnis: Über diese Dackel-Dame staunen selbst Experten

Die Bewohner der Insel erkannten Dackel-Dame Valerie an ihrem markanten rosa Halsband. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/kangalarescue

In einem Facebook-Post der australischen Wildtierrettung "Kangala Wildlife Rescue" erzählt die Organisation die Geschichte des mutigen Dackel-Weibchens.

Im November 2023 sind die beiden jungen Australier Josh und Georgia in den Urlaub nach Kangaroo Island, im Süden des Landes, gefahren. Die Insel ist vor allem für ihre artenreiche Tierwelt bekannt, daher kommt auch der Name.

Dabei war natürlich auch ihr vierbeiniger Schützling, der dem Paar auf Schritt und Tritt folgte, egal ob am Strand, im Wasser oder auf dem Zeltplatz. Doch plötzlich nahm der doch so schöne Urlaub eine tragische Wendung, als Valerie eines Abends aus ihrem Gehege vor dem gemeinsamen Zelt ausbrach und in das nahe gelegene Dickicht huschte.

Jegliche Versuche, den kleinen Dackel wiederzufinden, schlugen fehl - und so mussten Josh und Georgia schweren Herzens ohne Valerie die Rückreise antreten. Eigentlich hatten die zwei die Hoffnung schon aufgegeben, doch jetzt meldeten regelmäßig Bewohner der Insel, dass sie immer wieder einen Dackel mit einem rosa Halsband gesehen haben - könnte das etwa die vermisste Hündin sein?

Und tatsächlich! Freiwillige der Kangal-Wildlife-Rescue-Organisation haben sich mehrere Fotos und Videos angeschaut und bestätigt, dass der dort zu sehende Hund tatsächlich Valerie ist, die anscheinend fast 16 Monate in der freien Wildbahn überlebt hat.