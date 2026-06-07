Aus den Fängen von Skandal-Arzt gerettet, jetzt im Tierheim: "Suraja kommt aus der Hölle"
Köln - Was für eine grausame Geschichte! Das Tierheim Dellbrück hat am Wochenende Pflegefellchen Suraja vorgestellt, die buchstäblich aus der Hölle gerettet wurde.
Nicht viele Leidensgeschichten gehen derart unter die Haut wie die von Vierbeinerin Suraja, die in den vergangenen Monaten aus schlimmsten Umständen aus Rumänien sichergestellt werden konnte.
"Viele unserer Tiere bringen eine tragische Geschichte mit, aber Suraja kommt geradezu aus der Hölle", lautet die schonungslose Einleitung der Tierretter.
Hintergrund ist ein riesiger Tierschutzskandal rund um Tierarzt Daniel Lazâr aus Rumänien, der Anfang des Jahres extrem hohe Wellen geschlagen hatte.
"Er hatte in einem sogenannten Tierheim in Suraja über Jahre hinweg Hunde nicht nur brutal misshandelt, sondern auch auf bestialische Weise getötet. Mindestens 12.000 Hunde wurden eingeschläfert, über 2000 starben an Krankheiten", so das Tierheim.
Und mittendrin Neuzugang Suraja... Zusammen mit anderen Fellnasen kam sie unmittelbar nach Schließung des Skandal-Tierheims nach Brasov, wurde dort fernab des ganzen Leids "medizinisch versorgt und aufgepäppelt".
Tierheim Dellbrück aktuell wegen Husteninfekt geschlossen
Erst nachdem sich ihr Zustand verbessert und die Tierretter in Köln-Dellbrück ein Plätzchen frei für sie frei hatten, konnte ihr Umzug ins Rheinland über die Bühne gehen.
"Seit zwei Wochen ist sie hier und bewohnt ein großes Zimmer mit vier weiteren Hunden. Suraja ist noch recht scheu, taut aber täglich mehr auf", schreibt das Tierheim im neuesten Instagram-Beitrag.
Besonders mit Mitarbeiterin Jenny sei das Eis schon derart gebrochen, dass sich binnen kürzester Zeit schon eine dicke Freundschaft ergeben habe.
In Zukunft - so schätzen die Tierretter die Lage um Suraja ein - könnte die zuckersüße Rumänin idealerweise als Zweithund gehalten werden.
Aktuell ist das Tierheim aber wegen eines lästigen Husteninfekts unter den Hunden geschlossen.
Sobald die Tore wieder geöffnet sind, können Interessenten ein erstes Kennenlernen mit Suraja vereinbaren.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück